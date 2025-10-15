Aos 72 anos e com o motor de seu avião em silêncio, o piloto Maurício Braga de Araújo teve segundos para tomar a decisão que o separaria da morte. Em vez de desespero, ele usou a experiência de 17 anos de voo para planar sobre as casas do Setor Santos Dumont, em Goiânia, e pousar em segurança. A manobra o salvou com ferimentos leves, e ele agora descarta a aposentadoria dos céus: “Senão é você fugir da batalha. No primeiro obstáculo, você foge?”. Calmo, ele justifica a sobrevivência aos estudos e preparação e diz ter sido guiado por algo maior: “Teve coisa lá de cima”.\nNesta quarta-feira (15) o avião será desmontado. “Tem que tirar as asas, a cauda, o motor e carregar tudo na mão”, explica Maurício. O transporte até a oficina ficará por conta dele, já que o seguro não cobre a retirada. Lá, técnicos representantes da fabricante do modelo vão avaliar o que pode ser aproveitado. “Não sei quanto vai custar, mas acho que parcelando até 60 meses dá, né?”, brinca. O piloto fala do avião com carinho, um anfíbio capaz de pousar e decolar na água. “Na água, pousado, ele é uma lancha. Você sai brincando. É muito gostoso”, disse ao POPULAR, lembrando das viagens pelo Araguaia, após acompanhar a vistoria de técnicos no local do acidente. Confira abaixo os principais trechos da entrevista.