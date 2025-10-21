-Desaparecido (1.3326710)\nO pintor João Rodrigues de Souza, de 47 anos, desapareceu após sair do trabalho para fazer compras em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Ao POPULAR, Daniel Silva Dourado, sobrinho do pintor, disse que o tio mora em Brasília e foi para Formosa para trabalhar, mas desapareceu há seis dias. Um vídeo mostra João bebendo água em um posto de gasolina dois dias depois de perder o contato com a família (assista acima). A Polícia Civil investiga o caso.\nA maior preocupação é a chuva, ele dormir molhado, adoecer por conta da logística da situação. Minha tia relatou que cada cartaz que ela cola é um aperto no coração e seu filho tem sofrido bastante com a ausência do pai”, afirmou Daniel.\nVeja reportagem da TV Anhanguera: Pintor de Brasília desaparece em Formosa após sair do trabalho