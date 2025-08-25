Rosa Alzira (Reprodução / Instagram da Sonho Meu)\nFundadora da confeitaria Sonho Meu, Rosa Alzira, que teve a morte confirmada no sábado (23), é considerada pioneira do ramo em Goiânia. A casa de doces localizada no setor Oeste foi fundada em 1983, é uma das mais tradicionais da região e ficou conhecida por rechear com doces festas de aniversário, casamentos e grandes eventos na capital.\nA morte dela causou comoção no setor de eventos e entre clientes e autoridades. O governador do estado Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado lamentaram a morte de Rosa.\nRonaldo Caiado e eu lamentamos profundamente a morte da querida Rosa Alzira, empresária inovadora, conhecida por seu grande talento na confeitaria. Que Deus conforte toda família e amigos neste momento tão difícil.\nNas redes sociais, a Luí Doces publicou uma nota de pesar destacando a carreira da confeiteira.