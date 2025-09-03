Morreu aos 99 anos o professor aposentado Eurides Curvo, pioneiro do curso de engenharia elétrica da Universidade Federal de Goiás (UFG). O Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg-Sindicato) lamentou a morte do professor, que contribuiu de “forma significativa para o ensino”.\nEurides morreu na terça-feira (2) e a causa da morte não foi divulgada. De acordo com o Adufg-Sindicato, ao longo de sua trajetória acadêmica, Eurides atuou na Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC-UFG), e colaborou na formação de profissionais na área.\nO sindicato destacou que seu legado foi reconhecido com a homenagem recebida pelo Laboratório de Metrologia em Equipamentos, que leva o seu nome. Conforme informações da UFG, os esforços para construir esse laboratório iniciaram em 1994 e, somente em novembro de 2005 ele foi inaugurado.