Uma piraíba nadou 837 quilômetros (km) ao longo do Rio Araguaia e passou por sete cidades, sendo quatro em Goiás e três em Mato Grosso. Trata-se da maior distância percorrida por um peixe monitorado pelo Projeto Peixara, programa que realiza estudos de conservação ambiental. Levando em consideração apenas os trajetos de subida e descida, a maratona da "Rainha do Araguaia" durou 47 dias.\nO recorde foi publicado nas redes sociais do projeto no dia 15 de março. A piraíba foi marcada no dia 27 de junho de 2025, entre Aruanã (GO) e Cocalinho (MT). Além desses, o animal passou pelos municípios de Montes Claros de Goiás (GO), Aragarças (GO), Torixoréu (MT), Ribeirãozinho (MT) e Nova Crixás (GO). Conforme os dados, a "maratonista de couro" subiu 360 km em 32 dias e, na volta, desceu 477 km em apenas 15.