A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) atualizou as regras da pesca em Goiás e ampliou a lista de espécies que podem ser abatidas, consumidas e transportadas no estado. Entre elas, estão o pirarucu, o tucunaré e o tambaqui. Conforme a Semad, a medida busca proteger os peixes nativos e reduzir os impactos ambientais provocados por espécies introduzidas (veja a lista por bacia hidrográfica ao final do texto).\nNa prática, a Cota Zero continua proibindo que pescadores levem para casa peixes nativos capturados em rios goianos. Esses peixes podem ser abatidos apenas para consumo no próprio local da pescaria, sendo proibido o transporte rodoviário. Além disso, cada pescador pode capturar e armazenar até 5 quilos de pescado, respeitando os tamanhos mínimo e máximo de cada espécie e o período de defeso. As regras valem para a pesca amadora, esportiva, conduzida e subaquática.