O chamado piscinão, prometido pelo prefeito Sandro Mabel (UB) durante a tempestade do último sábado, pode demorar até um ano e meio para ficar pronto. O próprio prefeito admite que a construção só vai começar no período de estiagem. Especialista ouvido pelo POPULAR explica que a execução de uma obra deste porte pode levar mais de seis meses para ficar pronta.\nA análise é do engenheiro civil e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Goiás (Ibape-GO) Henrique Santiago. Durante entrevistas nesta segunda-feira (8), Mabel também confirmou que as bacias de contenção de água da chuva serão instaladas em locais que não precisam ser desapropriados para reduzir o tempo de execução do serviço. Ainda assim, “não vai ser um equipamento para essa chuva”, afirma o prefeito.\nApesar do anúncio do prefeito de Goiânia, a medida pode não ser suficiente e apenas minimizar o problema. O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA), Lamartine Moreira, falou para a CBN Goiânia que “eles minimizam, mas sozinhas não são suficientes”. São necessárias outras medidas, como os poços de infiltração. O volume é muito grande e a água precisa ter para onde correr”. Lamartine ainda destacou que é preciso fazer o planejamento agora para executar no período seco: “não é uma obra fácil de fazer, é necessário abrir a pista, escavação, seria muito temerário fazer uma escavação agora”.