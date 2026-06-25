A primeira obra de drenagem urbana na bacia do córrego Botafogo, localizada em um trecho aberto do Jardim Botânico, entre a Rua Nonato Mota e a Avenida 2ª Radial, tem a estimativa de reter 50% do volume de água que cai na região durante as tempestades. O investimento previsto para esta intervenção é de R$ 40 milhões, com o objetivo de reduzir o volume de água que atinge o Complexo Viário Jamel Cecílio e mitigar ocorrências de alagamentos na região. A estrutura, popularmente chamada de piscinão ou bacião, consiste em uma bacia de reservação do tipo inline, integrada ao curso do córrego, com capacidade para armazenar temporariamente até 100 mil metros cúbicos (m³) de águas pluviais.\nO funcionamento técnico da unidade prevê que o fluxo normal do córrego passe pela estrutura, enquanto em eventos de precipitação intensa, o excedente de água seja retido e liberado de forma controlada para as galerias e canais a jusante. Segundo o prefeito Sandro Mabel (UB), a intervenção opera como uma unidade de transição. “Enquanto o córrego está fluindo, passa normal pela estrutura e vai fluindo. Quando chove muito, aquele acúmulo de chuva vai chegando, aquela vazão que ela tem não é o suficiente, mas é uma vazão que o sistema aguenta, que a Marginal aguenta.”