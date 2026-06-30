Um piscineiro identificado como Diórgenes Vinicius da Silva perdeu uma carteira que continha R$ 1 mil em espécie e documentos pessoais, mas conseguiu o valor de volta por meio de um pix, depois de campanha feita nas redes sociais.\nEm entrevista a repórter Tatiane Barbosa, do g1 Goiás, o piscineiro explicou que a carteira foi perdida no dia 24 de junho. “Saí de casa às 4h30 e fui para um cliente, como de costume. Ao meio-dia, percebi que minha carteira não estava comigo”, contou.\nSegundo Diórgenes, antes de perceber que realmente tinha perdido a carteira, ele pensou que poderia estar com ele, no balcão de casa ou em algum lugar que ainda não havia procurado. “Fiz todo o trajeto por onde passei para ver se conseguia encontrá-la, mas sem sucesso”, relatou à reportagem.\nCom o objetivo de encontrar o objeto perdido, Diórgenes recorreu às redes sociais e veículos da imprensa local. Na última quinta-feira (25), por volta das 18h, uma pessoa entrou em contato com ele e fez o pix com os R$ 1 mil que ele havia perdido. Segundo ele, ele não conhece a pessoa que lhe enviou o dinheiro.