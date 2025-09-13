-PISCINEIRO_CAO_CEGO_FONTE (1.3311726)\nO piscineiro Vinícius Orlando, de 38 anos, que salvou um cão cego de afogamento em uma casa vazia em Goiânia, contou que fez massagem para acordá-lo após tirar o animal da piscina. Uma câmera de segurança mostra quando o cachorro começa a reagir e Vinícius sai com ele nas mãos (veja o vídeo acima).\nEu pulei, mergulhei, peguei, tirei ele e joguei para fora. Ele estava já desacordado. Eu comecei a massagear a barriga dele e aí ele começou a voltar a respirar rapidamente”, contou sobre o resgate.\nO caso aconteceu por volta das 11h de quinta-feira (11), no Setor Fonte Nova, na região noroeste da capital. Ao POPULAR , o profissional relatou que faz a limpeza na piscina da família há mais de dois anos, por isso, tem a cópia das chaves. Segundo ele, na ocasião, os donos estavam trabalhando fora.