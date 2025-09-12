-PISCINEIRO_CAO_CEGO_FONTE (1.3311726)\nO piscineiro Vinícius Orlando, de 38 anos, salvou um cão cego de afogamento em uma casa vazia, em Goiânia. Uma câmera de dentro da casa mostrou o momento em que o profissional chegou próximo a piscina e percebeu uma movimentação diferente. Ao tirar a lona, notou o animal se afogando e logo pulou para salvá-lo, fazendo depois massagens no peito. Após alguns segundos, o cachorro começou a reagir e Vinícius saiu com ele nas mãos (veja o vídeo acima).\nO caso aconteceu por volta das 11h de quinta-feira (11), no Setor Fonte Nova, na região noroeste da capital. Ao POPULAR, o profissional relatou que faz a limpeza na piscina da família há mais de dois anos, por isso, tem a cópia das chaves. Segundo ele, na ocasião, os donos estavam trabalhando fora.\nVinícius relatou que estranhou que o cão, chamado Choquito, não foi recebê-lo logo que entrou, e desconfiou ao ver uma parte da lona molhada.