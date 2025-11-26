Uma pista de patinação no gelo será instalada na Praça Bom Jesus em Anápolis, a 55 km de Goiânia. A novidade fará parte da decoração de Natal e foi anunciada pelo prefeito Márcio Corrêa na última segunda-feira (24). A entrada será gratuita e a estrutura deverá ficar disponível durante todo o mês de dezembro.\nCom inauguração prevista para o dia 1º de dezembro, a estrutura, segundo o prefeito, foi totalmente financiada iniciativa privada.\nFoi feita uma negociação direta com empresas, comércios e indústrias de Anápolis. Será custo zero para a prefeitura e para o cidadão”.\nConfira as tendências de panetones e chocotones produzidos artesanalmente em Goiânia\nExecutiva no Palco celebra o Natal no Shopping Cerrado\nEntre laços gigantes e cores clássicas: as tendências do Natal 2025\nDe acordo com Márcio, a iniciativa faz parte de um projeto chamado Natalino: ‘o Natal do Anapolino’ que, além da pista de patinação no gelo, terá na programação neve artificial, brinquedos, pipoca, algodão doce, apresentações culturais, cantata de Natal e espetáculos, que devem acontecer de 12 a 20 de dezembro.