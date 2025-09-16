-VÍDEO_PIT BULL_JABUTICABA (1.3312824)\nEnquanto alguns cães destroem jardins, essa Pit Bull prefere "colher" frutas. Amora, uma cachorra da raça Pit Bull, viralizou nas redes sociais após ser flagrada comendo jabuticabas direto do pé, em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal (assista acima). A cena divertida foi registrada pela tutora, Regina Vasconcelos, que brincou sobre a "competição" pela fruta no quintal. “Se a gente não for rápido não comemos nenhuma”, escreveu na legenda do vídeo.\nO vídeo, publicado em 5 de setembro, já acumula mais de 4 milhões de visualizações até esta terça-feira (16). Nas imagens, Amora apoia as patas dianteiras no vaso onde está plantada a jabuticabeira, de cerca de dois metros de altura, e come as frutas mais próximas, inclusive as que caem no chão.