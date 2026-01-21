-Criança é atacada por pit bull (1.3364339)\nUm cachorro da raça pit bull atacou uma criança de 2 anos em Goiânia, na segunda-feira (19). Segundo a Polícia Civil de Goiás, foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) sobre o caso, e o dono do animal deve responder por lesão corporal culposa. A mãe do menino, a autônoma Larissa Francisco Rodrigues, contou a repórter Letícia Fiuza, do G1, sobre os momentos de pânico ao chegar em casa (veja o vídeo acima).\nEu me deparei com o portão do dono do cachorro aberto. Na hora, pensei: ‘Não, não é possível que eles vão deixar assim… aberto’. Fiquei imaginando: ‘Nossa, esse portão tá aberto, e eu sei que aqui dentro tem um pit bull. Não é possível que deixem o portão aberto com o cachorro solto’”, disse Larissa.\nComo o nome do dono do cachorro não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu contato com ele para se manifestar sobre o caso.