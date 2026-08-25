-VÍDEO: Pit bull mata cachorro durante ataque em rua de Jataí; vídeo (1.3448727)\nUm cachorro da raça Shih-tzu morreu após ser atacado por um pit bull em uma rua de Jataí, no sudoeste de Goiás. O ataque foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver que o pit bull avança no cachorro e o arrasta para fora da garagem da tutora (assista acima).\nAo O POPULAR, a Polícia Civil (PCGO) informou que o tutor do pit bull responde pelo pela contravenção penal de omissão na guarda de animal. Na qual esse procedimento já foi encaminhado ao Poder Judiciário,e posteriormente ele vai ter uma responsabilização pela omissão na guarda do animal.\nSegundo o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de omissão de cautela envolvendo os dois animais.