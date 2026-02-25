-PIT_BULL_JOGADO_MINEIROS (1.3378732)\nO pit bull que foi jogado na porta de uma empresa, em Mineiros, no sudoeste goiano, levou um tiro, de acordo com a perícia feita pelo Instituto Médico Legal Veterinário (IML-VET), em Goiânia. Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o suspeito, de 28 anos, arrasta o corpo do cão pela coleira e o deixa em frente a um comércio, onde o animal estava há seis meses (veja acima). O caso segue em investigação.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos envolvidos.\nO crime aconteceu no dia 3 de fevereiro, mas foi registrado na Polícia Civil cinco dias depois. O laudo da Polícia Científica ficou pronto na última sexta-feira (20), e descreveu que a causa da morte foi perfuração por projétil de arma de fogo, segundo a apuração do repórter do g1, Vinícius Moraes.