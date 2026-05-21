-POP_GO221_210526 (1.3412710)\nUm vídeo postado nas redes sociais por uma internauta mostra um trecho da rodovia GO-221, na altura do quilômetro 99, com três placas de limites de velocidade diferentes em sequência, na cidade de Caiapônia, no oeste goiano. O vídeo já acumula pouco mais de 1,4 milhão de visualizações e 97 mil curtidas (assista ao vídeo acima).\nNo vídeo, de forma bem-humorada, a motorista questiona a diferença na sinalização de velocidade indicadas na rodovia. Nas imagens, é possível ver que, no trecho, aparece uma placa de advertência com a mensagem “Reduza a velocidade” e, na sequência, vêm as placas de regulamentação da velocidade máxima permitida na via.\nEu tive que mostrar. Olha as placas de trânsito do meu estado. 60, 80... Reduza a velocidade. Deve ser entre 60 e 80, não sei. Aí, de repente, vem outra placa: 60. Ah, então é 60, né? É, deve ser 60. Aí vem outra placa: 40”, satiriza a condutora.