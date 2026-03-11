Fotografias mostram construção da Usina Jaó em 1935 com participação de estrangeiros (Reprodução/TCC da professora Mariana Vieira)\nO planejamento do Setor Jaó, bairro tradicional de Goiânia cuja implantação contou com a participação de prisioneiros de guerra alemães, ocorreu durante o período de expansão urbana da capital goiana. O desenho do loteamento começou por volta de 1947, quando áreas da antiga Fazenda Retiro passaram a ser consideradas estratégicas para o crescimento da cidade.\nDe acordo com pesquisa da arquiteta Mariana Vieira, o projeto urbanístico do bairro foi desenvolvido com inspiração em modelos europeus, com traçado sinuoso, grandes áreas verdes e lotes amplos. A proposta buscava criar um bairro residencial planejado, com maior integração com a paisagem natural.\nO loteamento foi aprovado em 1951 e, ao longo das décadas seguintes, consolidou-se como uma das regiões residenciais mais valorizadas da capital. A área onde hoje está o bairro ficava na antiga Fazenda Retiro, às margens do Rio Meia Ponte.