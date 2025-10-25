O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou que o mundo não conterá o aquecimento abaixo de 1,5 °C . Em evento pelos 75 anos da Organização Mundial de Meteorologia (OMM), em Genebra, ele destacou, porém, que não “estamos condenados” a isso, desde que haja “um pacote muito sério de medidas” no combate às mudanças do clima.\nO aquecimento de 1,5°C acima da temperatura média na Terra no período pré-industrial, no século 19, é considerado limite para que as consequências das mudanças climáticas possam ser contidas. Acima disso, pesquisadores apontam que pode haver um “ponto de não retorno”. Até 2035, para estabilizar nesse nível, será necessário reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 57%.\nA meta de limitar o aquecimento global a bem abaixo de 2°C, com esforços para limitar o aumento a 1,5°C, foi estabelecida pelas nações no Acordo de Paris, em 2015. Neste ano, os países se preparam para renovar seus compromissos na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em Belém, no mês que vem.