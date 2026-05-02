A bacia do Córrego Taquaral, localizada nas regiões sudoeste e oeste da capital, entre os setores Três Marias e Parque Industrial João Braz, é classificada como a prioridade número 1 para a execução das ações do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia (PDDU-GYN). O Plano de Ações do PDDU foi divulgado nesta semana e traz um ranqueamento das 14 bacias hidrográficas do município, com base em cinco índices que se referem à quantidade de pessoas afetadas, capacidade de permeabilização, quantidade de erosões, estrutura de drenagem e impacto na mobilidade urbana.\nA primeira colocação para a bacia do Taquaral se dá com o índice ponderado de 0,33, calculado a partir de um impacto severo na mobilidade, sinalizando que inundações e alagamentos na região causam transtornos críticos ao fluxo de veículos e pedestres. Além disso, há um alto risco de alagamentos, visto a necessidade de ampliação da rede de captação superficial, e de degradação geológica, dado o alto número de erosões (62), com processos avançados de incisão vertical e lateral que exigem “intervenções de choque” e engenharia pesada, de acordo com o plano.