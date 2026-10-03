A instalação de estações de hidratação em locais públicos, a criação de brigadas voluntárias nos bairros e a ampliação do monitoramento climático estão entre as novidades do plano de enfrentamento aos efeitos do fenômeno Super El Niño, apresentado pela Prefeitura de Goiânia nesta sexta-feira (2). Ao todo, o prefeito Sandro Mabel (UB) listou 31 medidas para conter impactos de eventos extremos como ondas de calor, queimadas e tempestades. Contudo, cerca de 80% das ações anunciadas já integram a rotina dos órgãos municipais ou estavam em andamento antes do anúncio.\nDas iniciativas inéditas, as estações de hidratação serão destinados a atender a população em dias de calor e baixa umidade. Os bebedouros serão instalados em locais públicos de grande circulação de pessoas como terminais do transporte coletivo, do lado de fora de escolas e em parques. Também estão previstas parcerias com estabelecimentos privados para a oferta de água, além de ações de orientação e monitoramento de doenças relacionadas ao calor.