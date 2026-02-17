-PM agrede adolescentes em Goiás (1.3375216)\nUm adolescente de 16 anos foi agredido por um policial militar durante uma abordagem no Setor Boa Vista, em Caçu, no Sul de Goiás. As imagens mostram o momento em que, rendido, o jovem recebe tapas e socos do militar. A Polícia Militar informou que abriu investigação para apurar o caso.\nDe acordo com informações apuradas pela TV Anhanguera, o adolescente estava sentado com um grupo de amigos que, momentos antes, teria participado de manobras arriscadas com motos sem placa. A corporação afirma que, por esse motivo, eles foram abordados.\nNo vídeo, o jovem aparece com as mãos na cabeça e, aparentemente, sem oferecer resistência aos policiais. Na gravação, é possível ouvir quando o PM o questiona: “Está rindo? Está engraçado?”. Na sequência, o militar dá um tapa no rosto do adolescente. Em seguida, mesmo com o garoto ainda imobilizado, desfere socos na barriga e outros dois no rosto.