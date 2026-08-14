-VIDEO_CHACINA_FORMOSA (1.3443823)\nO policial militar aposentado Matusalém Silvério, investigado pela morte de quatro homens em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF), alegou que agiu em legítima defesa para proteger a si e os familiares. As informações foram apuradas pelo repórter Tariq Augusto, da TV Anhanguera. O crime, que foi gravado por uma câmera de segurança, teria sido motivado pela cobrança de uma dívida de R$ 250 mil referente à compra de um caminhão negociado pelo filho do militar (assista acima).\nSegundo o PM da reserva, a família vinha sendo perseguida, e os ocupantes da caminhonete teriam chegado atirando contra o imóvel. "O Rodrigo também tentou entrar em casa e não conseguiu colocar o carro todo lá dentro. Aí os caras já chegaram atrás. De dentro da caminhonete, já saiu disparo. Quebrou o vidro. Aí o que acontece? Eu revidei. Munição passou perto da minha cabeça. Tem lá na parede. Eu não queria que acontecesse isso", declarou Matusalém.