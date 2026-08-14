Quatro mortos estavam em caminhonete e teriam ido cobrar dívida, segundo a polícia (Reprodução/Polícia Militar)\nO policial militar aposentado Matusalém Silvério, suspeito de envolvimento na chacina que deixou quatro mortos em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, foi preso nesta sexta-feira (14). O mandado de prisão foi cumprido depois que ele se apresentou no 43º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em São Luís de Montes Belos, Goiás.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do policial, e dos demais envolvidos, até a última atualização desta reportagem. O espaço segue em aberto para manifestação.\nOs outros dois investigados, Rodrigo Anderson Barbosa e Maurício Correa Silverio da Silva, não foram encontrados durante a operação e continuam foragidos, segundo a Polícia Civil à repórter Aline Goulart, do g1 Goiás.