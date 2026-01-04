A policial militar Alline Rodrigues Bastos, de 38 anos, que foi atropelada durante uma abordagem em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF), teve múltiplas fraturas pelo corpo e relatou em entrevista ao g1 Goiás que sente muita dor. A policial contou que não se lembra de nada após ser atingida pela moto, e sua última lembrança é da irmã conversando com ela.\nEu não me recordo de nada do dia do fato, eu fui para a UTI e fiquei quatro dias e meio lá e eu não me recordo de absolutamente nada. A única coisa que eu lembro é da minha irmã conversando comigo, perguntando meu nome, se eu me recordava de alguma coisa e só isso mesmo”, revelou.\nAinda conforme Alline, ela já passou por três cirurgias e ainda deve passar por outras. Uma delas foi no dia do ocorrido, e as outras duas neste sábado (3). O caso aconteceu na madrugada do dia 25 de dezembro, feriado de Natal, na Avenida A, no Parque da Colina I.