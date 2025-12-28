Cabo da policial militar, Alline Rodrigues Bastos, de 38 anos, está internada em estado grave após ser atropelada por moto (Reprodução / Instagram Alline Bastos e TV Anhanguera)\nA policial militar Alline Rodrigues Bastos, de 38 anos, atropelada por um motociclista durante uma abordagem, está consciente e já recebe visitas na unidade de saúde. Ela permanece internada no Hospital Ortopédico de Goiânia, onde aguarda cirurgia. A Polícia Militar informou, por meio de nota, que Alline apresenta quadro estável.\nDe acordo com o comunicado, ela está consciente e comunicativa. “Em relação à cirurgia, a equipe médica decidiu aguardar, considerando que ela ainda apresenta inchaço e segue em recuperação do procedimento cirúrgico anterior”, diz a nota (veja a íntegra ao final desta reportagem).\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar até a última atualização desta reportagem.