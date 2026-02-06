-VIDEO_POLICIAL_BALEADO_NO_POSTO (1.3370744)\nO policial militar Isaque Ayalas Ribeiro Lustosa, de 28 anos, foi baleado na cabeça enquanto confraternizava com a família e tentou separar uma briga, conforme informou o amigo e coronel da PM Pedro Henrique Batista (assista ao vídeo acima).\nEle estava com familiares confraternizando num estabelecimento comercial quando, ali a poucos metros do seu veículo, chegou um outro indivíduo já com arma em punho, derrubou um indivíduo de uma moto e iria fazer uma execução ali na sua frente. O soldado Ayala, que fez um juramento de defender, de arriscar a sua vida para defender inclusive desconhecidos, interveio bravamente. Houve um confronto, ele conseguiu alvejar o criminoso, que foi socorrido e veio a óbito, mas infelizmente ele foi alvejado no crânio”, disse em entrevista à TV Anhanguera.