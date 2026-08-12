-VIDEO_CHACINA_FORMOSA (1.3443823)\nUm policial militar da reserva está entre os três suspeitos de envolvimento na chacina que deixou quatro homens mortos no Setor Parque Lago, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, nesta terça-feira (11), conforme informou o delegado José Antônio Sena, responsável pela investigação, ao g1. Segundo ele, as vítimas foram até a casa do militar para cobrar uma dívida de R$ 250 mil relacionada à compra de um caminhão-prancha. Até a última atualização, ninguém havia sido preso.\nEm nota ao POPULAR, a Polícia Militar (PM) disse que um policial militar da reserva remunerada está entre os possíveis envolvidos na ocorrência. A corporação afirmou, porém, que “a participação e a eventual responsabilidade dos envolvidos ainda não foram esclarecidas”.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados oficialmente. Por esse motivo, O POPULAR não conseguiu localizar as respectivas defesas.