-morte_kennon_ribeiro.mp4 (1.3371779)\nKennon Ribeiro de Fonseca Neres, de 52 anos, sargento da Polícia Militar que morreu na sexta-feira (6), foi responsável pela cor das viaturas serem pretas. O policial ficava lotado na equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam). Nas redes sociais, a corporação ressaltou que ele era um profissional "exemplar que honrou nossa Unidade com dedicação, coragem e lealdade".\nSargento Kennon morreu após sofrer um infarto na casa onde morava, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.\nO sargento atuava há mais de 25 anos na Rotam e trabalhava internamente. Em entrevista nas redes sociais do Comando de Valorização dos Veteranos da PMGO, ele contou detalhes sobre a origem da icônica cor preta das viaturas da unidade durante uma exposição, em Goiânia. Anteriormente, elas eram de cor branca e azul (veja no vídeo que abre a matéria).