-HOMENAGEM_KENNON (1.3371686)\nO sargento da Polícia Militar Kennon Ribeiro de Fonseca Neres, de 52 anos, recebeu homenagens com honras militares durante o enterro realizado em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia, no último sábado (7). A cerimônia contou com disparos de arma de fogo e sobrevoo de helicóptero da corporação, em despedida organizada por colegas da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam) (veja o vídeo acima).\nKennon morreu após sofrer um infarto na casa onde morava, na sexta-feira (6), em Aparecida de Goiânia.\nO sargento atuou por mais de 25 anos na Rotam e era considerado um dos policiais mais antigos da unidade. Em entrevista nas redes sociais do Comando de Valorização dos Veteranos da Polícia, o militar contou que participou da mudança que tornou pretas as viaturas da Rotam, em 1996 — cor que se tornou marca registrada da tropa (veja o vídeo ao fim da matéria).