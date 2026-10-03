-POP_PM_Compaixao_031026 (1.3463489)\nA 2ª sargento Kyara Tayse Lima, da Polícia Militar de Goiás (PMGO), voltou a viralizar após compartilhar o relato do atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito nas redes sociais. O vídeo já acumula pouco mais de 920 mil visualizações e 76,3 mil curtidas (assista acima).\nDe acordo com a policial, ao perguntar à mulher que se acidentou para quem poderia ligar para avisar do acidente, ela ficou emocionada e disse: "Eu não tenho ninguém, eu sou sozinha".\nA sargento Kyara comovida com a situação então respondeu:\nNão, senhora! Sozinha, não! Você tem Deus! Graças a Deus, você está conversando aqui comigo por causa dele", disse Kyara.\nAlém de prestar o socorro, a sargento Kyara, que integra a Assessoria de Comunicação do Comando do Policiamento da Capital, usou a publicação para trazer uma reflexão sobre a vida e a atenção no trânsito.