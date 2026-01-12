O policial militar acusado de cometer crimes sexuais contra três adolescentes, com idades entre 13 e 15 anos, ofereceu dinheiro para as vítimas. Segundo a denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO), o agente comprou bebidas alcoólicas, levou as menores para um motel e filmou os atos. Ao retornar à casa de uma delas, o investigado pagou R$ 250 para que as amigas dividissem o valor. O caso aconteceu em Goiatuba, no sul do estado\nVisto que a investigação está em segredo de Justiça, o POPULAR não teve acesso ao nome do acusado e, assim, não conseguiu localizar a defesa dele.\nNesta segunda-feira (12), a reportagem solicitou um novo posicionamento para a Polícia Militar (PM) e aguarda retorno.\nEm uma nota anterior, a PM informou que não poderia fornecer uma resposta precisa sobre o caso, mas que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta. A corporação reforçou que adota as medidas cabíveis sempre que há indícios de irregularidades.