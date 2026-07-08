Policial militar após ser atropelado e cantor Israel durante show (Reprodução/TV Anhanguera e Instagram Israel e Rodolffo)\nO soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) Vinicius Carvalho Pedrosa foi indiciado por lesão corporal culposa e omissão de socorro por atropelar um colega que prestava socorro ao cantor Israel, da dupla com Rodolffo, após um acidente na BR-153, em Goiânia, em maio deste ano. A informação foi divulgada em primeira mão pela TV Anhanguera. Vinicius fez um acordo de não persecução penal com o Ministério Público de Goiás (MP-GO) para não responder criminalmente.\nVai pagar para o Estado a quantia de R$ 3 mil, dividida em dez prestações de R$ 300. Para a vítima, vai pagar a quantia de R$ 20 mil”, disse o promotor de Justiça Everaldo Sebastião em audiência obtida com exclusividade pela TV Anhanguera.