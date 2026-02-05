-VIDEO_POLICIAL_BALEADO_NO_POSTO (1.3370744)\nO policial militar Isaque Ayalas Ribeiro Lustosa, de 28 anos, foi baleado na cabeça, na madrugada desta quinta-feira (5), ao tentar separar uma briga em um posto de combustíveis, em Goiânia. Imagens de câmeras de monitoramento, obtidas pela repórter do g1, Rafaella Barros, flagraram o momento em que um homem de blusa preta e armado derruba uma pessoa no chão. O militar se aproxima e os dois trocam tiros (veja o acima). Um dos envolvidos morreu e seis pessoas foram presas, de acordo com a Polícia Militar (PM).\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não localizou a defesa deles para que pudessem se posicionar.\nA briga aconteceu por volta das 4h, no Setor Center Ville, próximo ao Anel Viário. Conforme a PM, no local foi constatado uma confusão envolvendo alguns indivíduos, em que um deles ameaçava pessoas com uma arma de fogo.