-POP_PMCATALAO_16072026 (1.3433777)\nUm policial militar foi detido após agredir um adolescente de 16 anos e ainda ameaçá-lo de morte nesta quinta-feira (16), em Catalão, no sudeste goiano. Imagens divulgadas pela TV Anhanguera mostram o momento em que o PM pressiona o jovem contra a parede da loja de motopeças e começa a questionar se a vítima estava o encarando. Logo, ele dá socos, joga o adolescente no chão e pega uma cadeira, ameaçando joga-lá nele. Em seguida, ele aponta uma arma na cabeça do adolescente e faz as ameaças. (veja o vídeo acima).\nEm nota, a Polícia Militar de Goiás (PM) informou que, após tomar conhecimento do ocorrido, adotou “todas as providências legais, administrativas e disciplinares cabíveis para a devida apuração dos fatos, observados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório”. Acrescentou que não compactua com esse tipo de violência (veja a nota completa no final da matéria).