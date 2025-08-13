A polícia de Santa Catarina investiga a causa das mortes da empresária Ana Carolina Silva e do policial militar Jeferson Luiz Sagas, ambos com 37 anos. O casal foi encontrado morto no final da noite de segunda-feira (11) na banheira de um motel em São José, na Grande Florianópolis.\nOs dois haviam desaparecido no domingo (10), após participar de uma festa, e familiares chegaram a pedir ajuda para localizá-los. Segundo o delegado Felipe Simão, da Polícia Civil em São José, várias possibilidades são investigadas: homicídio, acidente ou suicídio.\nAs avaliações são em torno da vida privada do casal e dos elementos colhidos no local onde foram encontrados", disse em entrevista.\nJovem morre após tentativa de aborto em quarto de motel, diz polícia\nDois goianos estão entre os mortos de acidente entre ônibus e carreta em MT