À esquerda, o casal Robson e Cybelle. À direita, estragos do acidente na GO-164, que matou cinco pessoas no total (Arquivo pessoal/Ana Cristina Costa e Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nO policial militar Robson Luiz Fortuna Filho, de 31 anos, e a esposa Cybelle Ferreira Oliveira, de 36, estavam planejando ter o primeiro filho. Além disso, o casal era temente a Deus e havia se mudado para Iporá recentemente, onde pretendiam comprar uma casa. As informações foram apuradas pelo POPULAR junto à família do soldado. Robson, Cybelle, outros dois policiais militares e um idoso morreram em um acidente na GO-164, em Firminópolis, no sudeste goiano.\nA consultora de saúde Ana Cristina Costa, prima de Robson, revelou que ele se casou com Cybelle em 2019 e moraram em Goiânia por um tempo. Além de policial, Robson era formado em matemática e, nas horas vagas, dava aulas de reforço para o filho dela. Ainda conforme Ana Cristina, Cybelle também era professora e agente do município concursada. "Tudo muito triste, estamos abalados, sem acreditar ainda", compartilhou a familiar.