Um policial militar foi demitido após emprestar a arma para a namorada matar a amiga. A exoneração saiu nesta sexta-feira no diário oficial do município. O crime aconteceu em 2020 em frente a uma boate no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital.\nO namorado da suspeita, um capitão da PM que na época tinha 37 anos, disse à polícia que naquele dia emprestou a arma para a namorada, pois segundo ela a vítima estaria com uma faca, mas que ele não chegou a ver a arma branca.\nO POPULAR, procurou a defesa da suspeita, mas até a atualização desta matéria não consegui encontrar.\nEm 2020, após um desentendimento, Nayara Lopes Palmeira dos Santos, de 19 anos, matou a amiga Kathleen Lorrane Carvalho, de 21 anos. De acordo com o ex-PM, namorada teria pegado a arma na cintura dele quando o abraçou, mas as imagens de câmeras de segurança mostram o policial entregando a pistola na mão de Nayara quando ela pede: "Por favor, me dá essa arma".