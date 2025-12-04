Um policial militar goiano e uma mulher foram presos, na terça-feira (2), ao tentar comprar bebês no estado do Pará. Segundo a Polícia Civil, o casal deve responder pelo crime de tráfico de pessoas. Eles foram monitorados após denúncias de que um homem e uma mulher tentavam comprar uma criança na cidade de Portel, no interior do estado.\nUm indivíduo foi abordado em um barco que vinha de Belém, com destino a Portel, por um casal, e eles demonstraram muito interesse em crianças no Marajó. Eles também explanaram que não gostariam de passar por uma adoção legal. E, se eles saberiam, diante da carência das pessoas, sobre uma criança em Melgaço ou em Portel", relatou a delegada Fabiana Santos, responsável pelas investigações.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos investigados até a última atualização desta reportagem.