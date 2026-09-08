O policial militar Vinícius Costa Silva foi preso temporariamente na tarde desta segunda-feira (7), um dia após sua mulher ter sido encontrada morta com um tiro na cabeça na casa onde moravam, em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. O PM afirmou em depoimento que ela cometeu suicídio, versão contestada pela família da vítima e sobre a qual a Polícia Civil afirma haver "dúvida razoável". O caso é tratado como morte suspeita.\n"[Havia] dúvida razoável quanto a se tratar de suicídio, em razão daquilo que foi apurado no local, em razão da perícia técnica e de todos os elementos que foram colhidos pelos investigadores", diz Bruna Caracho Crippa, delegada de Embu das Artes.\nO advogado Roberto Montanari, que defende o PM, disse à Folha que Vinícius "desde o primeiro momento relatou às autoridades que Larissa tirou a própria vida". "Trata-se de uma tragédia profundamente dolorosa, que atingiu de forma irreparável as famílias envolvidas e, sobretudo, o filho do casal", disse.