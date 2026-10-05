Um policial militar de 30 anos foi preso suspeito de atirar durante a saída de um evento e balear uma adolescente, de 15 anos, em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. A jovem foi atingida na região do abdômen, está internada em estado grave e respira com ajuda de aparelhos. O caso foi dado com exclusividade pela TV Anhanguera e confirmado pelo POPULAR.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do policial até a publicação desta reportagem. A Polícia Militar (PM) informou, em nota, que ele estava de folga quando se envolveu na ocorrência e que a arma usada foi apreendida. Conforme a corporação, a Corregedoria foi comunicada e deverá adotar as providências administrativas cabíveis (veja a nota completa no final desta reportagem).\nO caso aconteceu por volta das 22h10 de domingo (4), em um espaço de evento no bairro Chácara Rancho Dourado, em uma programação da prefeitura, de acordo com o boletim de ocorrência. A PM foi acionada por funcionários de um hospital da cidade após a entrada da adolescente, vítima de disparo de arma de fogo que teria ocorrido na saída do evento.