Cabo da policial militar, Alline Rodrigues Bastos, de 38 anos, está internada em estado grave após ser atropelada por moto (Reprodução / Instagram Alline Bastos e TV Anhanguera)\nA policial militar Alline Rodrigues Bastos, de 38 anos, que foi atropelada durante uma abordagem no feriado de Natal e ficou em estado grave aguarda por novas cirurgias, segundo as informações repassadas pela Polícia Militar de Goiás (PM-GO) nesta sexta-feira (2).\nA policial está internada no Hospital Ortopédico de Goiânia. Ela chegou a receber alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e foi transferida para um quarto da unidade de saúde.\n"A Polícia Militar de Goiás informa que a policial militar ferida durante uma ocorrência de trânsito registrada em Formosa/GO encontra-se consciente, está bem e permanece internada sob observação médica. A policial já recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferida para o quarto, onde segue em acompanhamento por equipe médica especializada e aguardando novas cirurgias", disse a PM em nota enviada ao POPULAR.