- POLICIA_RASTEIRA_NOVO_GAMA (1.3348037)\nUm policial militar jogou um jovem, de 27 anos, no chão com rasteira durante uma abordagem em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal (DF). Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o momento em que a viatura chega e dois PMs saem para abordar pessoas que estavam paradas na calçada, próximo a duas motos. Em seguida, um militar se aproxima, tira fotos das placas das motos. Momentos depois, já de saída, o PM troca algumas palavras com a vítima e lhe dá o golpe nas pernas, que a derruba (veja o vídeo acima).\nEm nota, a Polícia Militar (PM) informou que a abordagem teve início após a equipe policial visualizar três motocicletas paradas no início da rua realizando “corte de giro”, que é quando o condutor gera o barulho da aceleração sem tirar o veículo do lugar. Conforme a corporação, quando o PM se aproximou, um indivíduo apresentou “comportamento alterado, desobedeceu às ordens da equipe e ainda incitou outras pessoas presentes a desacatar os policiais”. Acrescentou que diante das imagens, foi determinada a abertura de procedimento apuratório para investigar os fatos (veja a nota completa no final).