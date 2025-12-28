João Paulo Marinho tinha 32 anos e sonhava com a profissão de policial desde criança (Reprodução/TV Anhanguera e Instagram de Dieni Ancelmo)\nO soldado João Paulo Marim Guimarães, de 32 anos, que morreu em um acidente com outras quatro pessoas na GO-164, foi a quarta pessoa da família a morrer na mesma rodovia, contou a prima dele, Eliza Marim. Em entrevista à TV Anhanguera, ela cometou quem era o policial.\nMeu primo era maravilho. Não tinha quem não gostasse dele. Por onde ele passava, ele exalava amor e carinho. Ele lutou muito para chegar na profissão de policial. Na nossa família, ele é o quarto que morre naquela estrada ali. Ele vai deixar muita saudade", disse Eliza.\nNas redes sociais, a mãe de João Paulo, Dieni Ancelmo, compartilhou uma lembrança que revela o sonho do filho desde a infância. Em uma foto publicada, aparece um antigo caderno de caligrafia onde o soldado escreveu a frase: “Eu vou ver um Policial”.