-POP_PMCATALAO_16072026 (1.3433777)\nO policial militar que agrediu um adolescente de 16 anos dentro de uma loja de motopeças diz durante as ameaças que o garoto encarou a polícia. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (16), em Catalão, no sudeste goiano (assista ao vídeo acima).\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do militar até a última atualização desta matéria. Em nota, a Polícia Militar (PM) disse que, após tomar conhecimento do ocorrido, adotou todas as providências legais, administrativas e disciplinares para a apuração dos fatos. A corporação ainda acrescentou que não compactua com esse tipo de violência (leia a nota completa no final da matéria).\nPM é detido após bater em adolescente e ameaçá-lo: 'Vou te matar'; vídeo\nPM agride adolescente com socos e tapas durante abordagem; vídeo