Embora o casamento oficial tenha acontecido em dezembro de 2002, eles decidiram antecipar o ensaio para celebrar os 25 anos desde o início da união (Arquivo pessoal / Andréia Tavares )\nA capitã da Polícia Militar de Goiás, Andréia Tavares, de 39 anos, que fez ensaio fotográfico para celebrar 25 anos de união com o marido gari, José Barros, de 44, disse ao POPULAR que sonhou com ele antes mesmo de se conhecerem. O casal posou para as fotos com os uniformes das profissões que exercem com orgulho.\nEu tinha apenas 12 anos e, quando o vi pela primeira vez, aos 14, reconheci imediatamente o rosto que tinha visto naquele sonho. Eu sempre digo que foi um reencontro de almas”, contou a PM em entrevista à repórter do O POPULAR, Mariana Guimarães.\nAndréia é natural de Itaituba, no Pará, enquanto José, Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), nasceu no Tocantins. Os dois se conheceram em 2001, por meio de uma amiga em comum, e desde então nunca mais se separaram.