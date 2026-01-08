Atropelada por motociclista embriagado no Natal, policial militar já passou por três cirurgias e ainda aguarda cirurgia facial que custará R$ 10 mil (Arquivo pessoal/Alline e Bastos Reprodução/TV Anhanguera)\nA policial militar Alline Rodrigues Bastos, de 38 anos, que foi atropelada durante uma abordagem, deixou o hospital nesta quarta-feira (7) e se recupera em Goiânia. Segundo a militar, receber alta com menos de 15 dias após o atropelamento traz um sentimento de alívio, mesmo não podendo colocar os pés no chão.\nÉ um sentimento de alívio poder ter a alta, sair do hospital, mas, infelizmente, eu ainda não estou podendo colocar os pés no chão. Eu estou impossibilitada de andar e isso é agoniante, porque tenho que ficar o dia todo na cama, com as pernas para cima, sem movimentar”, disse Alline em entrevista ao g1 Goiás.