-PM que morreu após ser baleado ao separar briga (1.3372133)\nO policial militar Isaque Ayalas Ribeiro Lustosa, de 28 anos, que morreu após ser baleado na cabeça ao separar uma briga em um posto de combustível, gostava de viajar e de se aventurar. Ele morreu no domingo (8), depois de três dias internado. No perfil no Instagram, Isaque registrou passagens por diversos locais, como a República Dominicana e o salto de pêndulo, em Santa Catarina (veja vídeo acima).\nEm outros registros, o PM publicou fotos em frente ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e em Balneário Camboriú. Isaque compartilhou ainda viagens por Maragogi, em Alagoas; Recife, em Pernambuco; e Curitiba, no Paraná.\nIsaque Ayalas postava muita viagens pelo Brasil e fora do país (Reprodução/Instagram do Isaque Ayalas)\nIsaque Ayalas tentou intervir em uma briga que acontecia em um posto de combustível no Setor Center Ville, próximo ao Anel Viário, em Goiânia, quando confraternizava com a família. A Polícia Militar de Goiás (PMGO) informou que, no local, havia uma confusão entre algumas pessoas, e um dos envolvidos estava com uma arma de fogo, ameaçando os demais. Ao ser abordado, o homem disparou contra o policial, que estava de folga.