À esquerda, o soldado João Paulo Marim. À direita, caderno de caligrafia onde ele escreveu que iria ser policial (Reprodução/Instagram de Dieni Ancelmo)\nO soldado João Paulo Marim Guimarães, de 32 anos, que morreu em um acidente com outras quatro pessoas na GO-164, sonhava em ser policial desde criança. Nas redes sociais, a mãe do militar, Dieni Ancelmo, publicou a foto de um antigo caderno de caligrafia do filho, no qual ele escreveu a frase: "Eu vou ver um Policial".\nNa legenda da publicação, Dieni revela estar orgulhosa por João Paulo e afirma que o filho sempre foi uma pessoa determinada. "Sair de onde saímos e, agora, estarmos bem é uma verdadeira bênção de Deus! Ver sua conquista é motivo de emoção e gratidão. Te amo muito, meu filho", diz parte da homenagem, feita em junho deste ano.\nJoão Paulo foi enterrado nessa sexta-feira (26) em São Luís de Montes Belos, no oeste goiano, segundo nota da Polícia Militar (PM). A despedida reuniu familiares, amigos e colegas da corporação, todos sob forte comoção.