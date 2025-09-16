-VÍDEO: Homenagem a policial militar (1.3313120)\nA policial militar Aline Carla Borges, de 36 anos, que faleceu no último domingo (14), data em que completou 37 anos, foi sepultada nesta terça-feira (16) em Taguatinga, Ditrito Federal (DF). O momento foi marcado por homenagens de colegas de farda, familiares e amigos.\nA Polícia Militar de Goiás (PMGO) se despediu da cabo Aline Carla Borges Pereira, que faleceu no dia em que completava mais um ano de vida devido a um câncer que lutava contra desde 2022. O falecimento ocorreu no Hospital Santa Lúcia Norte, no Distrito Federal.\nEm nota, a PMGO manifestou pesar e solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda.\nDesejamos que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa confortar e fortalecer a todos neste momento de dor”, afirmou a corporação.